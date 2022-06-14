Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi - Son Dakika
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Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi

14.06.2022 10:07
Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminde son aylardaki düzenli düşüş nisan ayında da sürdü. Yumurta üretimi nisan ayında da bir önceki aya göre yüzde 4 azalarak 1 milyar 587 milyon 961 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminde son aylardaki düzenli düşüş nisan ayında da sürdü. Yumurta üretimi nisan ayında da bir önceki aya göre yüzde 4 azalarak 1 milyar 587 milyon 961 bin adet oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında tavuk eti üretimi de yumurta üretimi de bir önceki aya göre geriledi. Mart ayında 202 bin 938 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 1,8 azalarak 199 bin 200 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 653 milyon 693 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de nisan ayında yüzde 4 azalarak 1 milyar 587 milyon 961 bin adete geriledi.

KESİLEN TAVUK SAYISI YÜZDE 8,4 AZALDI

TÜİK verilerine göre, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, hindi eti üretimi yüzde 7,9 azaldı.

Ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

YUMURTA ÜRETİMİ AZALIRKEN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçen yılın son aylarında ve bu yılın ilk 4 ayında her ay belirli ölçüde üretimi düşen tavuk yumurtasının fiyatındaki artış ise vatandaşın en çok şikayet ettiği konular arasında. 45'lik yumurtanın fiyatı pazar yerinde bile 50-60 liralara kadar çıktı.

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Bu arada, Rekabet Kurulu da üretimi düşen fiyatı artan yumurta ile ilgili olarak 2 Haziran'da, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında "rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi
Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi

YORUMLAR
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Tüik: İçme Sütü Üretimi, Ocak-Nisanda Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 9,3 Geriledi Tüik: İçme Sütü Üretimi, Ocak-Nisanda Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 9,3 Geriledi Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Nisan Ayında Yumurta Üretimi Yüzde 4 Geriledi - Son Dakika

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