İhracı kayda bağlı ürünler listesine "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da dahil edildi.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da eklendi.
Son Dakika › Ekonomi › Tavuk Yumurtaları İhracı Kayda Bağlandı - Son Dakika
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