 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı

Kasım ayında tavuk yumurtası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet olarak gerçekleşti. Ayrıca, ocak-kasım döneminde tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 artış gösterdi.

Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı
16.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 202 bin 143 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,80 milyar adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 12,2 azaldı.

Aylık bazda azaldı

Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Üretim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:25:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tavuk Yumurtası Üretimi Kasım Ayında Yüzde 2 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement