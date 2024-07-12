Tavuk Yumurtası Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavuk Yumurtası Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 7,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artış gösterdi. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3,2 artarken, hindi eti üretimi yüzde 20,9 artış kaydetti. Ocak-Mayıs döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, tavuk eti üretimi yüzde 6,4 ve hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

12.07.2024 10:30
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Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,76 milyar adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3,2 arttı, hindi eti üretimi yüzde 20,9 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 12,5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 3,2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavuk Yumurtası Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 7,1 Arttı - Son Dakika

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