TAYSAD Başkanı: BYD'nin Türkiye'deki yatırımına destek vermeye hazırız

Ekonomi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, "BYD'nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Başkanı Saydam, 27 yıl sonra ülkenin yeni bir marka aracın yatırımına kavuştuğunu belirtti.

Bu önemli yatırımın Türkiye'de gerçekleşecek olmasının gururlandırdığına işaret eden Saydam, şunları kaydetti:

"Ancak adı üstünde, sektörümüzün temelinde 'hareketlilik' yatıyor ve dolayısıyla bizim de sürekli olarak yenilikleri takip etmemiz, daha iyiyi ve daha ileriyi yakalamamız gerekiyor. TAYSAD olarak, 530'dan fazla üyemizle birlikte, BYD'nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız."

Yatırımın Türkiye'yi otomotivde bir adım öteye taşıyacağını kaydeden Saydam, "Yüksek yerlilik oranına sahip araçları ihraç ettiğimizde ve ikinci faz yatırım hayata geçirildiğinde, gerçek anlamda başarıya ulaşmış, tedarik sanayi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.