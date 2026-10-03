TBB Başkanı Çakar, COP31 için enerji kredilerinin 1 trilyon lirayı geçtiğini açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji alanında kullandırdığı kredi miktarının 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Proje finansmanı tarafında ise 695 milyar liralık enerji kredilerinin 347 milyar liralık bölümünü yenilenebilir enerji kredileri oluşturuyor." dedi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyeleri ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşmasında gazeteciler ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan TBB Başkanı Çakar, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayinin düşük karbonlu üretime geçişi ve yeni teknolojilere uyumun gelecek dönemin önemli yatırım alanları olduğunu söyledi.

Enerjideki bu dönüşümün çok büyük bir yatırım ihtiyacını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Çakar, "Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini bekliyor." diye konuştu.

Çakar, Türk bankacılık sektörünün bu alanda önemli bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizerek, yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sanayiden ulaşıma, inşaattan tarıma kadar farklı sektörleri destekleyen finansman araçlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümünün finansmanında aktif biçimde yer aldıklarını anlattı.

"Yeni finansman modelleri geliştirmek önceliklerimiz arasında"

Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji alanında sağladığı finansman desteklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla bankacılık sektörümüzün enerji sektörüne kullandırdığı kredi miktarı 1 trilyon liranın üzerindedir. Proje finansmanı tarafında ise 695 milyar liralık enerji kredilerinin 347 milyar liralık bölümünü yenilenebilir enerji kredileri oluşturuyor. Bankacılık sektörü olarak daha fazla kaynağı yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmayı, uluslararası finansman imkanlarını ülkemize kazandırmayı ve yeni finansman modelleri geliştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz."

Çakar, 1,5 derece hedefi için yıllık yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, küresel iklim finansmanının yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Türk bankacılık sektörü olarak sermayeyi nitelikli ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmada önemli rol üstlendiklerini kaydeden Çakar, COP31'in yeni finansman modelleri ve işbirlikleri için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Yenilenebilir enerji yatırımları çok hızlı büyüyor"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da COP31'in Türkiye için muazzam bir fırsat olduğunu belirterek, "Antalya'da önemli kararların alınmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve bu alanda atılabilecek somut adımları Türkiye kamuoyuna anlatmak için de önemli bir platform olacak." dedi.

COP31'de bugün dünyada yüzde 23 olan elektriğin küresel enerji sistemlerindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasının konuşulacağını dile getiren Birol, "Böyle bir karar alınması, piyasalara çok güçlü bir sinyal verecek: Gelecek elektrikte." diye konuştu.

Birol, elektrifikasyon hedefinin arkasında çok uzun bir yatırım zincirinin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin uluslararası temaslarında Avustralya ile birlikte ortaya koyduğu bu hedefin giderek daha geniş bir kabul gördüğünü görüyoruz. Antalya'da birçok ülkenin bu konuda taahhüt vermesini sağlayabilirsek bu, yalnızca Türkiye için değil dünya için de önemli bir kazanım olacak ve Antalya yıllar boyunca hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Dünyada enerji yatırımlarının dağılımına bakıldığında çok önemli bir dönüşümün görüldüğünü anlatan Birol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte yatırımların yüzde 40'ı yenilenebilir enerjiye, yüzde 60'ı fosil kaynaklara giderken bu yıl tablo tam tersine döndü. Yenilenebilir enerji yatırımları çok hızlı büyüyor. Bunun iklim politikalarından bağımsız olarak teknolojiyle de güçlü bir ilişkisi var. Bu dönüşüm bana umut veriyor çünkü Antalya'da güçlü bir taahhüt ortaya koyabilirsek bu yatırımların daha da büyümesinin önünü açabiliriz."

"(G7 ülkelerinin 100 milyon varil petrol arzı) Yetmezse hala çok fazla stokumuz var"

Fatih Birol, G7 ülkelerinin, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Serbest bırakılacak petrolün koordinasyonunun ve güvenliğinin kendilerine verildiğini anlatan Birol, karar açıklandıktan sonra petrolün varil fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Birol, "(100 milyon varil) İnşallah yeter ve umarım Hürmüz bir an önce trafiğe açılır ve orada barış sağlanır ama bu olmazsa bizim hala çok fazla stokumuz var. Gerektiği zaman bunu hemen yapabiliriz. Stoklarımız var." dedi.

Petrol stoku arzının acil çözüm olduğunu kaydeden Birol, esas çözümün Hürmüz'ün açılması ve sorunsuz işlemesi olduğunu sözlerine ekledi.