TBMM KİT Komisyonu ESK hesaplarını ibra etti, 2024'te yaklaşık 100 bin ton et arz edildi

Et ve Süt Kurumunun (ESK) 2023-2024 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan, komisyondaki sunumunda, nüfus artışları, iklim krizi, doğal afetler, salgın hastalıklar ve ülkeler arasında yükselen jeopolitik gerilimler gibi sorunlara, son dönemde yakın coğrafyada yaşanan savaşların da eklendiğini söyledi.

Bunların sonucunda bölgesel istikrarsızlıklar, güvenlik krizleri ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara göre şekillenen yeni dünya düzeninin yeni üretim normallerini de beraberinde getirdiğini belirten Taylan, bunları gıda arz güvenliği çerçevesinde yakından takip ettiklerini bildirdi.

Taylan, kurumun, 2023'te piyasa müdahale yetkisi çerçevesinde sektörle durum değerlendirmesi yaparak fiyat dalgalanmalarını dengelemek için kesimlik sığır ve sığır karkas et ithalatına başladığını anımsattı. Mücahid Taylan, şöyle devam etti:

"Bu piyasa müdahaleleri sonucunda 2023'te yaklaşık 60 bin ton, 2024'te yaklaşık 100 bin ton, 2025'te yaklaşık 90 bin ton ve 2026'da yaklaşık 100 bin ton kırmızı et piyasaya arz edilmiştir. Ürünlerimiz vatandaşlarımızın tüketim alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda tesislerimizde çeşitlendirilerek uygun fiyata, kaliteli ve güvenli bir şekilde satışa sunulmaktadır. Piyasa düzenleme görevi kapsamında daha geniş tüketici kitlesine ulaşmaya yönelik çalışmalar tedarik ağımızın genişletilmesiyle birlikte hız kazanmıştır. Kurumumuz tarafından üretilen ve tedarik edilen etler İstanbul ve Ankara'da bulunan PERDER üyesi zincir marketler, ulusal market zincirleri, et sanayicileri ve endüstriyel yemek üreticileri aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır."

"Üreticilerimizin damızlık etçi hayvan ihtiyacının karşılanması hedefleniyor"

Geçen yıl hayvansal üretim sektörünün küresel ölçekte çok yönlü risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Taylan, bunun sektörün uzun vadeli planlama, verimlilik artışı, kayıtlılık ve izlenebilirlik alanlarındaki yapısal dönüşüme ihtiyacını daha görünür hale getirdiğini bildirdi.

Taylan, yapılan düzenlemeyle kendilerine damızlık hayvan tedarik yetkisinin de verildiğini ifade ederek, "Bu bağlamda bakanlığımızın yürütmekte olduğu hayvancılık yol haritası çerçevesinde üreticilerimizin damızlık etçi hayvan ihtiyacını karşılamaya yönelik Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bu protokollerle et üretiminin artırılması, hayvan varlığının güçlendirilmesi ve ilerleyen dönemde üreticilerimizin damızlık etçi hayvan ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Gelir garantili besicilik projesinin bu yıl uygulamaya konulduğunun bilgisini veren Taylan, üreticilere uygun fiyatla tedarik edilen hayvanların enflasyon oranında her ay güncellenen geri alım fiyatından kurum tarafından satın alınacağını ifade etti.

Taylan, kurumun, çiğ süt piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına karşı regülasyon faaliyetlerini yürüttüğünü anımsatarak, sektörde oluşan arz fazlası çiğ sütün Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyattan satın alınarak, süt tozuna dönüştürüldüğünü ve piyasanın regüle edildiğini söyledi.

Geçen yıl regülasyon faaliyetlerine süt tozu alımının yanı sıra tereyağı ve krema alımının da dahil edildiğini belirten Taylan, "Üreticilerimize 6 milyar lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca 2025'in sonuna doğru piyasada gerçekleşen spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketicilerimizin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması amacıyla 2026 yılında bakanlığımız tarafından kurumumuz tereyağı ithalatında tek yetkili olarak belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurumumuz süt tozu ithalatı için yetkilendirildi"

ESK Genel Müdürü Taylan, süt tozunun büyük bir kısmının ihraç kaydıyla satıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Stoklarımızda regülasyon amacıyla bırakılan süt tozu, piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçmek için süt sanayicileri ile bisküvi ve çikolata üreticilerine satılmaktadır. Önümüzdeki dönem piyasada arz dengesizliğiyle fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından süt tozu ithalatı için yalnızca kurumumuz yetkilendirilmiştir. Tüm bu çalışmalar kurumumuzun et ve süt piyasalarında müdahale görevini piyasa ihtiyaçları doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan ölçüde sürdürdüğünü göstermektedir. Et ve Süt Kurumu devletimizin milli politika hedefleri doğrultusunda üretimi ve üreticiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan önlemleri hayata geçirerek sürdürülebilirlik ve fiyat istikrarını sağlama yönelik çalışmalarına kesintisiz devam edecektir."

Görüşmelerin ardından ESK'nin 2023-2024 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.