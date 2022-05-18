TBMM KİT Komisyonu'nda ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonu'nda ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü

18.05.2022 18:52
TBMM KİT Komisyonu'nda ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, şirket tarafından yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında bugüne kadar elde edilen özelleştirme gelirinin toplam 709 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, şirket tarafından yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında bugüne kadar elde edilen özelleştirme gelirinin toplam 709 milyon lira olduğunu bildirdi.

ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Keskinsoy, burada yaptığı konuşmada, Kızıldere Jeotermal Sahası'nda toplam 269,9 megavat gücünde ilave tesis yapımı, İkizdere Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kurulu gücünün 18,6 megavattan 27,10 megavata, Tercan HES'in kurulu gücünün ise 15,9 megavattan 17,04 megavata yükseltilmesine ilişkin yatırım onayı verildiğini söyledi.

Şirket bünyesinde yürütülen özelleştirme ihalelerine yönelik bilgi veren Keskinsoy, şöyle konuştu:

"Şirket tarafından yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında bugüne kadar elde edilen özelleştirme geliri toplam 709 milyon liraya ulaştı. Şirketimiz EXPOR 2016 Antalya Fuar Alanı, Aliağa Kombine Çevrim Gaz Türbinleri Santrali, Karakuz Maden Sahası, İnebolu Limanı gibi nitelikli taşınmazlar başta olmak üzere birçok muhtelif taşınmazın değer tespit raporları ile tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında görev aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait, atıl durumdaki başta Ankara, Eskişehir, Konya, Bursa, Tokat olmak üzere 52 il ve 170 ilçede bulunan toplam 13,4 milyon metrekare yüzölçümlü 911 taşınmaz şirketimize devredilmiş olup söz konusu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma, kiralama ve tahsis işlemleri şirketimizce yürütülmektedir."

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Kaynak: AA

Hidroelektrik Santrali, Ticaret, Ankara, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonu'nda ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM KİT Komisyonu'nda ADÜAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü - Son Dakika
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