TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

21.06.2022 18:58
TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019-2020 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019-2020 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye'de havalimanlarının işletilmesi ile Türk hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevinin kuruluş tarafından yerine getirildiğini belirtti.

Sivil hava trafiğine açık 57 havalimanının bulunduğunu ifade eden Keskin, bu havalimanlarının 50'sinin DHMİ tarafından işletildiğini kaydetti.

Keskin, uçuşların emniyetli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik hava seyrüsefer hizmetlerinin 33'ü radar sistemi olmak üzere toplam 406 hava seyrüsefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz olarak verildiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2021 yılı verilerine göre yolcu trafiği bazında Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sırada yer aldığını anlatan Keskin, 3 havalimanının yolcu trafiği bazında Avrupa'da ilk 10'da, dünyada ilk 50'de yer aldığını belirtti.

Hüseyin Keskin, Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkilerini azaltmak amacıyla 10 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında hizmet veren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ile ticari hacim işleten kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait Nisan- Aralık 2020 dönemi kira bedellerinin iptal edildiğini anımsatarak, söz konusu mahaller için Ocak 2021-Aralık 2022 dönemine ait kira bedellerine 2 yıl boyunca yüzde 50 oranında indirim uygulanmaya başlandığını söyledi.

Genel Müdür Keskin, DHMİ tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırım projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Sunumun ardından söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'nın 2019, 2020, 2021 yılı kira bedellerinin 2043 yılına kadar ertelendiğini belirterek, "Ne hakla kimin parasını ne için ertelediniz? Bu kadar paramız varsa Meclis neden ek bütçe için toplanıyor? Siz İGA'da İcra Kurulu başkanlığı yaptınız mı? Şimdi DHMİ Genel Müdürüsünüz. Daha önceki Genel Müdür Funda Ocak bu erteleme protokolünü imzalıyor. Sonra oğlu İGA'da üst düzey işe giriyor. 84 milyonun hakkını koruyacak Genel Müdürün İGA'da İcra Kurulu Başkanı olup sonra DHMİ Genel Müdürü olması etik değil." diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu garantileri hakkında verileri paylaşarak, 2020 yılında hata payının yüzde 99 olduğunu, bunun için yüklenici firmaya uçmayan yolcular nedeniyle 6,7 milyon avro ödeme yapıldığını ifade etti. Havalimanının faaliyete geçtiği dönemden bu yana şirkete uçmayan yolcular nedeniyle toplamda 55 milyon 132 bin avro ödendiğini kaydeden Yavuzyılmaz, söz konusu kamu zararının tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması için DHMİ'nin suç duyurusunda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra DHMİ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hüseyin Keskin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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