TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, savunma sanayisi projelerine ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve komisyon üyelerini karşıladı. Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin maketleri üzerinden projeler konusunda bilgiler verdi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanı Aydın, komisyona yapılan sunum öncesinde yaptığı konuşmada, savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip edip TBMM'de destek olmak istediklerini söyledi.

Komisyon olarak ilk ziyareti Başkanlığa gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, ziyaretlerini Türk savunma sanayisi şirketleriyle sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Dünya zorlu sınavlar veriyor. Adeta yangın çemberinin orta yerinde yaşıyoruz. Her yeni gün yeni bir çatışma, savaş bu coğrafyada yaşanıyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasıyla ülkenin kuzeyinde bir çatışma, savaş ortamıyla karşı karşıyayız. Güney sınırlarımız malum. Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Ülke, silahlı kuvvetler, savunma sanayisi anlamında yerli ve milli üretimi desteklemek zorundasınız. Komisyon başkanı olduktan sonra biraz daha dikkatle izledim, pek çok kuruluşumuzu da ziyaret etme imkanı buldum. Gittiğim her yerde ülkemle bir kez daha gurur duydum. Yapılanları izledikçe, gördükçe takdir etmeye başladım. Artık ülkemde böylesine güzel şeyler oluyor. Artık bu ülke bir başkasından medet ummadan kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Tam bağımsızlık anlamında savunma sanayisinin gelişmesi, yerlilik ve millik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşması bizlere güç ve gurur veriyor. Komisyon olarak uyum içindeyiz ve ülke adına atılacak her türlü reformda, adımda, yatırımda da hep birlikte destek olmak adına buradayız."

İsmail Demir de savunma sanayisi projelerinin milletvekilleri tarafından takip edilmesinin, görüşlerin iletilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu tür temasları artırmak istediklerini dile getiren Demir, "Bu iletişim ne kadar fazla olursa o kadar sağlıklı, akıl ve görüş birliğiyle yapılmış faaliyetler olur. Sizlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı buluruz. Sizlerin bize gösterdiği ilginin verdiği motivasyonla çok daha büyük başarılara imza atmak üzere çalışmalarımıza devam ederiz." dedi.