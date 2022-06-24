TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek - Son Dakika
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TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

24.06.2022 09:18
TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilmesine imkan tanındı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilmesine imkan tanındı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, 1 Aralık 2021 tarihinden önce, ihalesi yapılan (doğrudan temin kapsamında yapılan alımlar hariç) ve 4735 sayılı Kanun'un geçici 5'inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde geçerli olacak.

Bu kapsamda, 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz'dan önce ihale edilen işlerde ise haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayıyla devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili İdareye yazılı başvurması gerekecek.

1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde İdareye yazılı başvurması ve İdarenin onayı ile devredilebilecek.

Söz konusu değişiklikler, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketinin alımları için de uygulanabilecek.

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Kaynak: AA

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TCDD'nin mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek - Son Dakika
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