TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak - Son Dakika
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TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak

07.03.2022 15:32
TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak

Kanada'nın yeni ve düşük maliyetli (low cost) hizmet sunan hava yolu firması Lynx Air, kabin içi ürünleri için TCI ile anlaştı.

Kanada'nın yeni ve düşük maliyetli (low cost) hizmet sunan hava yolu firması Lynx Air, kabin içi ürünleri için TCI ile anlaştı.

TCI'dan yapılan açıklamaya göre, Calgary merkezli Lynx Air, filosunu oluşturacak olan 40 adet B737 MAX tipi uçaklarında TCI'nın ürettiği Galley ve Monument tasarımlarını kullanacak.

Ağırlık, kalite, fiyat ve performans gibi kriterlerde en iyi çözümü sunan TCI ürünlerinin, "Ultra LowCost Carrier" kategorisinde hizmet veren bir hava yolu firması tarafından tercih edilmesinin TCI'nın ürünlerinde uyguladığı tasarım teknolojisinin uluslararası alanda ciddi bir başarıya ulaştığının göstergesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 2023 vizyonu havacılık hedefleri doğrultusunda 2010 yılında TUSAŞ, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin ortak girişimleri sonucu kurulan TCI, kuruluşundan bu yana mühendislik, kalite ve sertifikasyon alanında önemli kilometre taşlarını aşarak 2014 yılında ilk Boeing ve Airbus Program teslimatlarını gerçekleştirdi ve 2015 yılı sonunda Boeing'in global imalatçı listesine girdi.

Dünya havacılığında söz sahibi olan Boeing, Airbus, Stelia gibi şirketlerle yürüttüğü ortak projelerin yanı sıra TCI, Türk Hava Yolları, Sunexpress, Jet Airways, SpiceJet, Azerbaijan Airlines, Donghai Airlines gibi birçok hava yolu şirketi ve leasing firmasının global tedarikçisi konumuna geldi.

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Türk Hava Yolları, Galley, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak - Son Dakika


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