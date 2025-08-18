TCL Electronics, EISA’dan 5 Ödül Kazandı

TCL Electronics, Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından 5 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TCL Electronics'in başarısı, büyük ekran televizyon ve QD-Mini LED teknolojisine olan yatırımların sonucu olarak ortaya çıktı.

EISA'dan 5 ödül kazanan markanın ödüle layık görülen ürünlerinden ilki, büyük ekran kategorisi ürünlerinden "98C8K" oldu. Ürün, EISA'nın önemli ödüllerinden "EISA Statement TV 2025-2026" ödülünü kazandı.

Ödül kazanan bir diğer ürün "TCL 85C9K", "EISA Ev Sinema Mini LED TV 2025-2026" ünvanını elde ederek, ev sinemasında göze çarptı. TCL 75C7K, netliği ve akıllı işlevselliği birleştirmesiyle "EISA Aile TV'si 2025-2026" ödülüne layık görüldü.

Şirketin televizyon kategorisinde kazandığı son ürün ise 144Hz. ekran tazeleme hızı ve Game Master Modu ile oyuncular için özellikler sunan "TCL 55C6K" oldu. Ürün "EISA Gaming TV 2025–2026" ödülünü kazandı.

Şirketin televizyon kategorilerindeki başarısını, "TCL Q65H Soundbar" takip etti ve ürün, sinema kalitesinde ses sunarak "EISA Best Buy Soundbar 2025–2026" ödülünü kazandı.

TCL 98C8K

"2025–2026 EISA Statement TV" seçilen "TCL 98C8K", büyük ekran televizyonlar için mimarisiyle dikkati çekiyor. Ürün, gelişmiş, premium malzemelerin kullanımı sayesinde, neredeyse çerçevesiz tasarımıyla ekran alanını maksimuma çıkararak izleyiciye sürükleyici deneyim sunuyor.

Göze çarpan tasarımının ötesinde 98C8K, aynı zamanda performans için de tasarlandı. Şirketin yeni yükseltilmiş "CrystGlow WHVA" paneli sayesinde TV, 7000: 1'e kadar doğal kontrast oranı sağlıyor, yüzde 0,5 düşük yansıma filmi parlaklığı azaltarak görüntü netliğini artırıyor, panelin yüzde 40 ultra geniş renk görüş açısı ise her açıdan canlı, gerçekçi görseller sunuyor.

Şirketin patentli "All-domain Halo Control" teknolojisiyle birleştiğinde 98C8K, her karede parlaklık, kontrast ve detayla hassas ışık-gölge kontrolü sağlıyor.

TCL 85C9K

TCL'nin amiral gemisi modeli 85C9K, evde sinema deneyimi sunmak için tasarlandı. Neredeyse çerçevesiz tasarımı ve CrystGlow WHVA paneli sayesinde 85C9K, ultra geniş görüş açılarında tutarlı görüntü kalitesiyle sınırları ortadan kaldıran deneyim sunuyor.

Şirketin QD-Mini LED teknolojisiyle desteklenen ürün, 5 bin 184 ayrı parlaklık bölgesi ve 6 bin 500 nite varan tepe parlaklığı sayesinde ışık ve gölge geçişlerini en ince ayrıntısına kadar işliyor.

Görsel gücünü tamamlayan "Bang&Olufsen" imzalı ses sistemi, izleyicilerin gördükleri kadar duyduklarının da etkileyici olmasını sağlıyor.

TCL 75C7K

"EISA Aile TV'si 2025-2026" ödülünü kazanan "TCL 75C7K", aile eğlencesi için merkez konumuna geldi. 75C7K, gelişmiş QD-Mini LED teknolojisiyle parlaklık, kontrast ve renk doğruluğuna sahip görüntü kalitesi sunuyor. Model, ayrıca ultra ince, minimalist tasarıma sahip.

"TSR AiPQ" işlemcisiyle güçlendirilen 75C7K, içerik ve kullanıcı tercihine göre görüntü kalitesini akıllıca optimize ediyor. Ayrıca ürün, entegre "Google TV", kişiselleştirilmiş içeriklere ve akıllı ev kontrollerine kolay erişim sağlıyor.

TCL 75C7K, "Çocuk Profilleri", "Sanat Galerisi Modu" ve "TÜV" sertifikalı düşük mavi ışık koruması gibi aile dostu özellikleriyle her yaştan izleyiciye güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor.

TCL 55C6K

Oyunseverler için özel olarak tasarlanan "TCL 55C6K", performans sunuyor. QD-Mini LED ekranı ve 4K 144Hz yerel yenileme hızıyla kesintisiz ve ultra akıcı oyun deneyimi sağlıyor, titreme ve bulanıklığı ortadan kaldırıyor. Dahili "ONKYO 2.1 Hi-Fi" ses sistemi, her oyun seansını sinematik bir ses deneyimine dönüştürüyor.

"Game Master" modu, "AMD FreeSync" ve "SuperWide GameView" özellikleri sayesinde C6K, hızlı tepki veren ve sürükleyici oyun deneyimi için optimize edilmiş tam donanımlı platform sunuyor.

TCL Q65H Soundbar

Şirket, ses inovasyonunda da sınırları zorlamaya devam ediyor. "EISA Best Buy Soundbar 2025–2026" seçilen "Q65H Home Theater Soundbar", şirketin patentli "RAY·DANZ" akustik teknolojisiyle özelleştirilmiş akustik yapı üzerinden sesi hassas bir şekilde yönlendirerek, geniş bir ses sahnesi oluşturuyor. Bu sayede ürün, sinematik ses deneyimi sunuyor.

Dünya genelinde seçili pazarlarda satışta ola ödüllü ürünler, şirketin "Inspire Greatness" vizyonu doğrultusunda premium ve sürükleyici eğlence deneyimlerini kullanıcılarla buluşturmaya yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.