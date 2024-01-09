09:41 •
"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
09:02 • •
08:32 • •
08:30 • •
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.
TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla 22 Aralık'ta TL depo ihalelerine başlamıştı. TL depo ihaleleri, yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB, 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı - Son Dakika