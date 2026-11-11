TCMB, A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın iznini Resmi Gazete kararıyla iptal etti

TCMB, A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın iznini Resmi Gazete kararıyla iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti. İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; iki şirketin bu alandaki faaliyet izni sona erdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
Söz konusu iptallere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri, ilgili kanun uyarınca iptal edildi.
Kaynak: AA
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