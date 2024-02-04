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TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Karahan, Ankara'da yapılan bir toplantıda yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede kararlılıkla hareket edeceklerini vurguladı.

04.02.2024 15:09
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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