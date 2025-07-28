TCMB Başkanı Karahan Kayseri'de İş Dünyasıyla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan Kayseri'de İş Dünyasıyla Buluşuyor

28.07.2025 07:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karahan, Kayseri'de sivil toplum ve iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak ve Denizli'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri'de bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Sivil Toplum, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan Kayseri'de İş Dünyasıyla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı
Nijerya’da tekne faciası: 25 ölü Nijerya'da tekne faciası: 25 ölü
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi 12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi
Market sahibine pala ile saldırdı Nedeni akılalamaz Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalamaz
Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
Bakanlıktan kaçak “Labubu“ operasyonu Piyasa değeri dudak uçuklattı Bakanlıktan kaçak "Labubu" operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman’ın kına gecesi görüntüleri Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman'ın kına gecesi görüntüleri

00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
23:02
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
10:39
5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
10:31
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
10:30
Uzak Şehir’in Alya’sı “Arşivi karıştırdım“ diyerek paylaştı Dekoltesi göbekte bitiyor
Uzak Şehir'in Alya'sı "Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
10:12
Bursa’daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
10:03
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 08:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan Kayseri'de İş Dünyasıyla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.