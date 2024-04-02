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Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş süreciyle ilgili açıklamada bulunarak yılın ikinci yarısını işaret etti. Karahan, sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini belirterek izledikleri kararlı duruşun enflasyonda hedeflenen başarıyı getireceğini söyledi.

02.04.2024 14:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirterek "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YILIN İKİNCİ YARISINDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, TBB'de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmelerin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi.

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı\'ndan enflasyon mesajı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı - Son Dakika

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