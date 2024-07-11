TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında yaptığı sunumda, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti. Karahan, Türkiye ekonomisindeki iyileşmeye dikkat çekerek, kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış, iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret etti. Karahan, sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini vurguladı ve son dönemdeki tedbirlerle fazla likiditeyi sterilize ettiklerini bildirdi. Ayrıca, bireysel ve ticari kredi büyümesindeki yavaşlamaya ve döviz rezervlerindeki hızlı artışa da değindi. Karahan, cari denge ve enflasyon konularında da iyileşme işaretleri olduğunu söyledi.

11.07.2024 14:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti.

Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.

Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.

Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi.

Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.

Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.

TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

"Cari denge iyileşmeye devam ediyor"

Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi - Son Dakika

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