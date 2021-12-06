Üye Girişi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı - Son Dakika

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı

06.12.2021 10:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz hafta yerli ve yabancı yatırımcılarla ayrı ayrı toplantı yaptı. Credit Suisse analistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

KAVCIOĞLU BİZZAT SÖYLEDİ

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu'nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık'ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek "16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı" dediği belirtildi.

TCMB'nin yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu ifadeler öne çıkmıştı:

  • Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.
  • Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.
  • Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.
  • Ticari krediler büyüme oranı yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamaların oldukça altında seyretmektedir.
  • Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.
  • Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.
  • Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.
  • Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.
  • Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.
  • Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız.
  • TL enstrümanlara geçişi teşvik etmek için çalışıyoruz.
  • Merkez bankası döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir.
  • 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, YP tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Yatırımcı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var
New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var! 10:37 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var! Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:56 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi
10:22 Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti
10:21 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor         
10:32
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement