TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme - Son Dakika
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TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme

TCMB\'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
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TCMB, döviz dönüşüm desteğini artıracak düzenlemeleri yürürlüğe soktu. 1 Ekim'de uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİRMALAR DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK

Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Firmaların katma değeri, karlılıkları ve iş gücü maliyetleri üzerinden hesaplanacak. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.

DÖVİZ ALMAMA TAAHHÜDÜ KALKTI, YERİNE DÖVİZ POZİSYONU ŞARTI GETİRİLDİ

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi, döviz dönüşüm desteğinden faydalanacak firmalar için döviz almama taahhüdü yerine döviz pozisyonlarına dayalı bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, firmaların döviz pozisyonları döviz dönüşüm desteği başvurusu öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı geçemeyecek.

Uygulamanın etkin şekilde yürütülmesinde önemli rolü olan bankaların aracılık işlevleri güçlendirildi ve uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik ilave tedbirler alındı.

Bu değişiklikler 1 Ekim'de uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin ayrıntıları, Uygulama Talimatı'nda yer alacak.

DESTEK ÖDEMESİ VE İHRACAT BEDELİ SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ UZATILDI

Tebliğle, döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak düzenlenirken, yüzde 3 destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici sürenin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı. Geçici uygulamaların süresi 31 Temmuz'da doluyordu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme - Son Dakika

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