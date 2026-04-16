TCMB'den Enflasyon Uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu belirterek, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor." dedi.

Karahan, Institute of International Finance (IIF) tarafından Washington DC'de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" konulu panelde son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomilere ve para politikası yaklaşımlarına olan etkilerine ilişkin sorulara cevap verdi.

Karahan, yaşanan son krizin temelde arz yönlü bir şok olduğundan yola çıkarak şunları söyledi:

"Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek, merkez bankaları için önem taşıyacak. Bu anlamda ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de izlenmeyi gerektirecek."

Öte yandan para politikası açısından beklentiler kanalı ve kur kanalının da önemine işaret eden Hatice Karahan, TCMB olarak Orta Doğu'daki şok sonrası bu kanallardan gelebilecek yayılma etkilerini önlemek amacıyla proaktif bir politika duruşu sergileyerek önlem aldıklarını belirtti.

