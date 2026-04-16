TCMB'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCMB'den Enflasyon Uyarısı

16.04.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karahan, Orta Doğu'daki savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve temkinli yaklaşım vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu belirterek, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor." dedi.

Karahan, Institute of International Finance (IIF) tarafından Washington DC'de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" konulu panelde son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomilere ve para politikası yaklaşımlarına olan etkilerine ilişkin sorulara cevap verdi.

Karahan, yaşanan son krizin temelde arz yönlü bir şok olduğundan yola çıkarak şunları söyledi:

"Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek, merkez bankaları için önem taşıyacak. Bu anlamda ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de izlenmeyi gerektirecek."

Öte yandan para politikası açısından beklentiler kanalı ve kur kanalının da önemine işaret eden Hatice Karahan, TCMB olarak Orta Doğu'daki şok sonrası bu kanallardan gelebilecek yayılma etkilerini önlemek amacıyla proaktif bir politika duruşu sergileyerek önlem aldıklarını belirtti.

Enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Orta Doğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Karahan, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: TCMB'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.