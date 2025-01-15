TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi

TCMB, 20 milyar ve 999 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenledi, faiz oranları %47,5.

15.01.2025 15:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 999 milyar 539 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 22 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 milyar 360 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 16 Ocak vadeli 999 milyar 539 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 999 milyar 539 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika

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