TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 999 milyar 539 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 22 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 milyar 360 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 16 Ocak vadeli 999 milyar 539 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 999 milyar 539 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.