Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Son Dakika
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Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı

04.07.2022 10:35
Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardı.

TCMB Türk lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında yaptığı açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığını bildirdi. Bankalar arası para piyasası işlemleri için Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)  teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

TCMB ayrıca liralaşma stratejisi çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Son Dakika
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