TCMB Türk lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında yaptığı açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığını bildirdi. Bankalar arası para piyasası işlemleri için Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Son Dakika

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