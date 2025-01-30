TCMB'den Üç TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Üç TL Depo Alım İhalesi

TCMB, 613 milyar, 100 milyar ve 20 milyar liralık üç TL depo alım ihalesi düzenledi.

30.01.2025 15:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 613 milyar 826 milyon liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 31 Ocak vadeli 613 milyar 826 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 613 milyar 826 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

27 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 250 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti.

Bankanın 6 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Üç TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika

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