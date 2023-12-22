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TCMB, FAST sistemi limitini 50 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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TCMB, FAST sistemi limitini 50 bin liraya çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya yükseltti. FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

TCMB, FAST sistemi limitini 50 bin liraya çıkardı
22.12.2023 - 10:01,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TCMB, FAST sistemi limitini 50 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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