TCMB İhale Açtı: 20 ve 230 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB İhale Açtı: 20 ve 230 Milyar Lira

TCMB, 20 ve 230 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenledi. Faiz oranları yüzde 50.

06.12.2024 16:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 230 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 13 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 380 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 9 Aralık vadeli 230 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 187 milyar 296 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB İhale Açtı: 20 ve 230 Milyar Lira - Son Dakika

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