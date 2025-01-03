TCMB İki Depo İhalesi Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB İki Depo İhalesi Açtı

TCMB, 20 milyar ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Faiz oranları yüzde 47,5.

03.01.2025 15:48
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 10 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 820 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 6 Ocak vadeli 580 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 491 milyar 629 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,47, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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