TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 730 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 16 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 850 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 10 Ocak vadeli 730 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 714 milyar 659 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.