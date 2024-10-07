Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 228 milyar 865 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 240 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 228 milyar 865 milyon liralık teklif geldi.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB İkinci TL Depo İhalesinde Teklif 228 Milyar Lira - Son Dakika
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