TCMB, İstanbul'da İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na ev sahipliği yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu"na ev sahipliği yaptı.

TCMB'den yapılan basın duyurusuna göre, 13-14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen ve İİT üyesi ülkelerin merkez bankası başkanları ile üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışı ve yönetimi TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunda, jeopolitik şoklar ve küresel ekonomide parçalanmanın makroekonomik dayanıklılık üzerindeki etkileri ile İİT üyesi ülkelerin merkez bankalarının bu gelişmelere yönelik para politikası tepkileri değerlendirildi.

İkinci oturumda, İİT üyesi ülkelerin merkez bankalarının rezerv yönetimine ilişkin yaklaşımları ele alınırken, üçüncü oturumda "belirsizlik ortamında merkez bankalarının iletişim politikalarına" yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının dördüncü bölümünde ise İİT üyesi ülkelerde finansal erişim ve kapsayıcılığın geliştirilmesinde finansal teknolojilerin rolü değerlendirildi.

Ayrıca toplantı kapsamında, "Gelişen Piyasalarda Rezerv ve Likidite Yönetimi" konulu bir çalıştay düzenlendi.