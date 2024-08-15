TCMB Konut Fiyat Endeksi Hesaplama Yönteminde Revizyon Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Konut Fiyat Endeksi Hesaplama Yönteminde Revizyon Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde zamanlılığı artıracak şekilde revizyon yaptı. Yeni serilerin aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandığı ve yayın süresinin t+15 olarak güncellendiği belirtildi.

15.08.2024 10:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde zamanlılığı artıracak şekilde revizyon yaptı.

TCMB açıklamasında, revizyon kapsamında Konut Fiyat Endeksi serilerinin 2010 yılı ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesaplandığı, güncellenmiş serilerin yarın "Temmuz 2024" yayını ile kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Yeni serilerin zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandığı ve yayın süresinin t+45 yerine t+15 olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, ek olarak, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yönteminde de değişikliklerin yapıldığı, ayrıca serilerin baz yılının 2023 olarak değiştirildiği bildirildi.

Detaylı bilgiye "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Konut+Fiyat+Endeksi/" sayfasında yer alan Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri dokümanlarından, serilere ise EVDS/Tüm Seriler/Konut Fiyat Endeksi başlığından aynı tarihte ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, çalışmaya dair daha detaylı bilgiler, yayın ile eş zamanlı olarak Merkezin Güncesinde yayımlanacak olan 'Konut Fiyat Endeksi Hesaplamalarında Yapılan Revizyona İlişkin Bir Değerlendirme' başlıklı blog yazısında paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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