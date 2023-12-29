TCMB\'nin 2024 Para Politikası Takvimi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu.

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Raporda, PPK toplantısı öncesindeki 7 günlük sürenin "sessiz dönem" olarak adlandırıldığı ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmadığı belirtilerek, "Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024'te 12 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır." denildi.

Merkez Bankasının, geçen yıl attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik makroihtiyati düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

TCMB'nin 2024 yılı takvimi şöyle:

PPK Toplantıları PPK Özetinin İnternet Yayını Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 25 Ocak 1 Şubat 8 Şubat 22 Şubat 29 Şubat 21 Mart 28 Mart 25 Nisan 3 Mayıs 9 Mayıs 23 Mayıs 30 Mayıs 31 Mayıs 27 Haziran 3 Temmuz 25 Temmuz 1 Ağustos 8 Ağustos 22 Ağustos 29 Ağustos 19 Eylül 26 Eylül 17 Ekim 24 Ekim 31 Ekim 21 Kasım 28 Kasım 29 Kasım 26 Aralık 3 Ocak

Kaynak: AA