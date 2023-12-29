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TCMB'nin 2024 Para Politikası Takvimi Belli Oldu - Son Dakika
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TCMB'nin 2024 Para Politikası Takvimi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporları için tarihleri belirledi. TCMB'nin yayımladığı 2024 Yılı Para Politikası'na göre, PPK toplantıları öncesi 7 günlük sessiz dönem uygulanacak ve toplantı özetleri ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacak. Rapor ayrıca, geçen yıl atılan adımları ve 2023 para politikası kararlarını da içeriyor.

TCMB\'nin 2024 Para Politikası Takvimi Belli Oldu
29.12.2023 - 11:35,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu.

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Raporda, PPK toplantısı öncesindeki 7 günlük sürenin "sessiz dönem" olarak adlandırıldığı ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmadığı belirtilerek, "Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024'te 12 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır." denildi.

Merkez Bankasının, geçen yıl attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik makroihtiyati düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

TCMB'nin 2024 yılı takvimi şöyle:

PPK ToplantılarıPPK Özetinin İnternet YayınıEnflasyon RaporuFinansal İstikrar Raporu
25 Ocak1 Şubat8 Şubat

22 Şubat29 Şubat

21 Mart28 Mart

25 Nisan3 Mayıs9 Mayıs

23 Mayıs30 Mayıs

31 Mayıs
27 Haziran3 Temmuz

25 Temmuz1 Ağustos8 Ağustos

22 Ağustos29 Ağustos

19 Eylül26 Eylül

17 Ekim24 Ekim31 Ekim

21 Kasım28 Kasım

29 Kasım
26 Aralık3 Ocak

Kaynak: AA
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