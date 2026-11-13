TCMB'nin 70 katılımcılı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04'e çıktı

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,63 iken, bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55 TL iken, bu anket döneminde 51,61 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,63 iken, bu anket döneminde yüzde 30,04 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,89 iken, bu anket döneminde yüzde 24,04 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,94 iken, bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,27 olasılıkla yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 38,25 olasılıkla yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 19,29 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,54'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 22,99 aralığında, yüzde 49,23'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 24,99 aralığında, yüzde 21,54'ünün beklentilerinin yüzde 25,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,47 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 35,85 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 19,65 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 21,43'ünün beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36 iken, bu anket döneminde yüzde 35,91 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru

Beklentileri Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55 TL iken, bu anket döneminde 51,61 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 59,26 TL iken, bu anket döneminde 60,77 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,9 olarak gerçekleşti.