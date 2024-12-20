TCMB\'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 sonu için yüzde 45,28, 12 ay sonrası için yüzde 27,07 ve 24 ay sonrası içinse yüzde 18,47 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Aralık 2024 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden 69 katılımcının yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken; bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken; bu anket döneminde yüzde 27,07, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 18,33'ten yüzde 18,47'e çıktı.