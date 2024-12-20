TCMB'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

TCMB\'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi. 12 ay sonrası için beklenti yüzde 27,07, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,47 olarak belirlendi.

20.12.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 sonu için yüzde 45,28, 12 ay sonrası için yüzde 27,07 ve 24 ay sonrası içinse yüzde 18,47 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Aralık 2024 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden 69 katılımcının yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken; bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken; bu anket döneminde yüzde 27,07, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 18,33'ten yüzde 18,47'e çıktı.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi - Son Dakika

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