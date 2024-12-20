TCMB, Aralık 2024 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden 69 katılımcının yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken; bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken; bu anket döneminde yüzde 27,07, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 18,33'ten yüzde 18,47'e çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB'nin Anketi: Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi - Son Dakika
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