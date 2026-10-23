TCMB'nin Ekim verisinde finansal hizmetler güven endeksi 3,2 puan azalışla 155,2 oldu - Son Dakika
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TCMB'nin Ekim verisinde finansal hizmetler güven endeksi 3,2 puan azalışla 155,2 oldu

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TCMB'nin açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Ekim 2026'da bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 155,2 oldu. Endeksin alt kalemlerinde son üç aydaki iş durumu ve hizmet talebi azalış yönünde, gelecek üç aylık hizmet talebi beklentisi ise artış yönünde etkili oldu.

Ekim ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 3,2 puan azalış kaydederek 155,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2026 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,2 puan azalış kaydederek 155,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi.

2026 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)', '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 2,2, 1,2 ve 81,5 puanlık azalış olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: TCMB'nin Ekim verisinde finansal hizmetler güven endeksi 3,2 puan azalışla 155,2 oldu - Son Dakika
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