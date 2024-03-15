Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 40,53 TL oldu.
TCMB, 2024 mart ayının Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 53'ü finansal, 17'si reel sektör olmak üzere toplam 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre; katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.
ENFLASYON 12 AY SONRA YÜZDE 36,70 BEKLENİYOR
12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.
YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 40,43 TL'YE YÜKSELDİ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak sonuçlandı.
FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45 olarak açıklandı.
BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan sözleşme ile 95 adet elektrikli anahat lokomotifinin üretimine başlanacağını açıkladı. Lokomotifler, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 km hıza sahip olacak ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacak.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 yıl önce devlet desteklerinden faydalanarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Bilal Zincirkıran, Genç Çiftçi projesi ve DAP desteğiyle hayvan sayısını 60'a çıkardı. Zincirkıran, tarım ve hayvancılıkta yapılan destek ve programlar sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracını başarıyla tamamladıklarını duyurdu. İhraç edilen 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvili, 2017'den beri en düşük spread seviyesinde gerçekleşti. Bu başarılı ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğu belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde e-skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalardan başvuruları almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekmektedir.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından geliştirilen Yeni Konut Modeli, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarında yabancı yatırımcıların ve derneklerin ilgisini çekti. GYODER'in standında yer alan Design Hub Türkiye Platformu, dünya gayrimenkul sektörünün dikkatini çekti ve Türk firmalarının uluslararası projelere erişmesine yardımcı oldu. GYODER üyelerinin ortak paylaşımlı bir alan oluşturduğu stand, Türkiye'nin gayrimenkul imkanlarının tanıtımına katkıda bulundu. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, MIPIM'de gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, konut sorununa devletin el atması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yılda 800-900 bin konuta ihtiyacı olduğunu belirten Çekici, bu ihtiyacın karşılanamadığını ve bütünleşik bir konut politikasının önemli olduğunu ifade etti.
Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 193 çeşit peynir üretildiğini belirtti. Türkiye'nin süt üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Artık, geçen yıl 24,2 milyon ton inek sütü üretildiğini ve üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin sanayide işlendiğini söyledi. Türk insanının süt ve süt ürünlerini yaygın şekilde tükettiğini ifade eden Artık, Türkiye'de yıllık kişi başı 276 kilogram süt ve süt ürünü tüketildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke olduğunu ve 193 farklı peynir çeşidinin bulunduğunu aktardı.
Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Darçiaşvili, üç ülkenin bölgesel işbirliğine olan bağlılığını ve üçlü formattaki ortaklığın önemini vurguladı. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barışı desteklediğini ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşarak barış anlaşması imzalamasını umduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyon süreci de ele alındı.
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