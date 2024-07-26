TCMB: Piyasa ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken, hanehalkı için yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB: Piyasa ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken, hanehalkı için yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilediğini, ancak hanehalkı için yükseldiğini açıkladı. TCMB'nin yayınladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi yüzde 30, reel sektör için yüzde 55 ve hanehalkı için yüzde 72 seviyesine ulaştı. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesine geriledi.

26.07.2024 10:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

TCMB, Temmuz 2024'e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB: Piyasa ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken, hanehalkı için yükseldi - Son Dakika

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