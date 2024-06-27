TCMB/PPK: Yurt içi talep yavaşlıyor, enflasyonist düzeyde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (TCMB/PPK), yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin hala enflasyonist düzeyde olduğunu, ancak yavaşladığını teyit ettiğini açıkladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
28.06.2024 10:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB/PPK: Yurt içi talep yavaşlıyor, enflasyonist düzeyde - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?