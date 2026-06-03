TCMB Rezervlerinde Büyük Düşüş - Son Dakika
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TCMB Rezervlerinde Büyük Düşüş

03.06.2026 15:02
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TCMB'nin toplam rezervleri, 22 Mayıs'ta 8.4 milyar dolar azalarak 160.2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 22 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 11 milyon dolar azalışla 54 milyar 224 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Mayıs'ta 61 milyar 235 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 386 milyon dolar azalarak 107 milyar 337 milyon dolardan 105 milyar 951 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 168 milyar 572 milyon dolardan 160 milyar 175 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
01.05.2026108.88356.600165.483
08.05.2026110.96560.564171.529
15.05.2025107.33761.235168.572
22.05.2026105.95154.224160.175

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervlerinde Büyük Düşüş - Son Dakika

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