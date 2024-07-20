TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attı. TCMB, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaparak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığını ve dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığını belirtti. Yabancı para kredileri için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirilirken, TL kredilerde aylık büyüme sınırları sabit tutuldu. Ayrıca, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla kullandırılan yatırım kredileri, TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulacak.

20.07.2024 00:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı.

Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dezenflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attı - Son Dakika

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