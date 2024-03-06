TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.

06.03.2024 00:49  Güncelleme: 01:10
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı. Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR"

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı - Son Dakika

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