TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı

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Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işlemi sonlandırdı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek" dedi.

24.07.2024 10:15  Güncelleme: 11:33
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi. Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

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"DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ AZALTIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."

TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı - Son Dakika

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