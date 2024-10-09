TCMB TL Depo İhalesinde 14,85 Milyar Lira Teklif

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 14 milyar 850 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 14 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.