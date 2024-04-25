TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlendi.

25.04.2024 14:42
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TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenmesine karar verildi.

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti - Son Dakika

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