TCMB Üç Depo Alım İhalesi Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 620 milyar 110 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 11 Şubat vadeli 620 milyar 110 milyon lira TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 620 milyar 110 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

10 Mart vadeli 50 milyar lira TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 17 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,84, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,96 olarak gerçekleşti.

Bankanın 17 Şubat vadeli 20 milyar lira TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 343 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.