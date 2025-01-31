TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Açtı

TCMB, 660, 100 ve 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi, faiz oranları belirlendi.

31.01.2025 15:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 660 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 3 Şubat vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 608 milyar 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,97, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

28 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

Bankanın 7 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 550 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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