TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 660 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 3 Şubat vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 608 milyar 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,97, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

28 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

Bankanın 7 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 550 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.