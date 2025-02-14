TCMB Üç TL Depo İhalesi Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Üç TL Depo İhalesi Düzenledi

TCMB, üç farklı vadede toplam 921 milyar liraya yakın TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

14.02.2025 15:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 851 milyar 697 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 17 Şubat vadeli 851 milyar 697 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 851 milyar 697 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

14 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 5 milyar 675 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 21 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 180 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Üç TL Depo İhalesi Düzenledi - Son Dakika

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