TCMB verisine göre firmaların döviz açığı Temmuz'da 210 milyar 802 milyon dolar oldu - Son Dakika
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TCMB verisine göre firmaların döviz açığı Temmuz'da 210 milyar 802 milyon dolar oldu

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TCMB'nin Temmuz 2026 verilerine göre finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı, Haziran'a kıyasla 5 milyar 27 milyon dolar artarak 210 milyar 802 milyon dolara ulaştı. Varlıklar 2 milyar 279 milyon, yükümlülükler 7 milyar 306 milyon dolar arttı.

Finansal kesim dışındaki firmaların Temmuz ayı net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 5 milyar 27 milyon dolar artarak 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisi paylaştı. Temmuz 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2026 verilerine göre varlıklar 2 milyar 279 milyon ABD doları, yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 210 milyar 802 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2026 dönemine göre 5 milyar 27 milyon ABD doları arttı.

Temmuz 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.175 milyon ABD doları, 1.074 milyon ABD doları ve 607 milyon ABD doları artarken, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1.547 milyon ABD doları ve 29 milyon ABD doları azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 2.279 milyon ABD doları arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre türev yükümlülükler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.472 milyon ABD doları, 2.080 milyon ABD doları, 1.147 milyon ABD doları ve 607 milyon ABD doları artmıştır. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7.306 milyon ABD doları arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, Haziran 2026 dönemine göre sırasıyla 220 milyon ABD doları ve 1.861 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler ise sırasıyla 807 milyon ABD doları ve 947 milyon ABD doları arttı.

Temmuz 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 151.772 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler 147.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu, Haziran 2026 dönemine göre 2.168 milyon ABD doları azalarak 4.374 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: TCMB verisine göre firmaların döviz açığı Temmuz'da 210 milyar 802 milyon dolar oldu - Son Dakika
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