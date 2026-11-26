Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 48,4 milyon dolarlık hisse senedi, 463,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 130,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Kasım haftasının "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 48,4 milyon dolarlık hisse senedi, 463,1 milyon dolarlık DİBS ve 130,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 898,8 milyon dolardan 31 milyar 735,3 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 876,6 milyon dolardan 15 milyar 279,1 milyon dolara indi. ÖST stoku ise 2 milyar 183,9 milyon dolardan 2 milyar 44,9 milyon dolara geriledi.